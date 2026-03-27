この先3月28日(土)〜4月9日(木)は、晴れる日が多いものの、31日(火)を中心に広く雨が降るでしょう。日中の最高気温は平年よりやや高めで、関東以西では20℃前後の春本番の暖かさとなる見込みです。晴れる日が多いが31日(火)は広く雨3月28日(土)〜4月3日(金)は晴れる日が多いものの、31日(火)を中心に全国的に雨が降るでしょう。28日(土)は低気圧の影響で、一時的に雨の降る所はあるものの、広く晴れ間が出る見込みです。29日(日)に