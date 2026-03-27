２７日放送の日本テレビ系朝情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金・午前５時５０分）で最終回を迎えた企画に、ネットで多くの反響が寄せられている。料理が得意なミュージシャンで俳優の伊藤楽と、俳優の池田航が全国を回る企画「旅するエプロン３０秒のごちそう」が、この日で最終回となった。今週は曜日パーソナリティーで料理を作る特別企画を放送。ラストの２７日は金曜パーソナリティーの「ＳｎｏｗＭａｎ」阿部亮平と総合