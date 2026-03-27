ジャーナリスト・横田増生氏が党員となって参政党に"潜入"し、党の本質に迫ってきた本連載。5か月にわたる活動のなかで、組織の実態や神谷宗幣代表の力を目の当たりにしたのが、総選挙に先立つある地方選挙だった。地方ではどのような人物が議員となり、いかに選挙を戦っているのか──。これまで論じられることのなかった組織の内側をレポートする。（文中敬称略）【シリーズ・第9回】【写真】ビラ配りや街宣車ではマイクを握る