あなたは読めますか？突然ですが、「挫く」という漢字読めますか？運動中や、誰かの意欲について話すときによく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くじく」でした！この漢字は、手足の関節に無理な力が加わって痛めること、また、勢いや意欲をそぎ弱めることを意味します。物理的な怪我だけでなく、精神的な勢いを止める際にも使われる言葉です。例