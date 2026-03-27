東京電力などによりますと東京・世田谷区の成城学園前駅付近の住宅などおよそ2000軒で停電が起きているということです。原因は分かっていませんが、交差点の信号機も消えているということで、警視庁の警察官が手信号で対応しています。復旧は午後0時40分頃を見込んでいるということです。