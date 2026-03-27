◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務めた。4回に先制2ランを被弾したが、6回5安打2失点と確実に試合をつくった。安定感抜群の山本の投球に味方も応え、5回に打者一巡攻撃で4点を奪い逆転。日本投手としては史上初となる2年連続開幕戦白星の権利を得てマウンドを降り