3月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が放送された。恋人を理詰めで泣かせてしまった外資系ハイスペック彼氏が、個別インタビューで自身の過去の離婚歴とトラウマを激白した。【映像】外資系彼氏と彼女の“美背中”本作は、結婚に踏み出せないカップルがオーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。専業主婦志望の彼女・リノ（28