NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役で注目を集め、以降もさまざまな作品で活躍する人気子役・増田梨沙（12）が26日、自身のインスタグラムを更新。「小学校を卒業しました」と報告し、袴姿の記念ショットを披露した。【写真】「大きくなったね〜」「感動で胸がいっぱい」」袴姿で小学校卒業を報告する増田梨沙※ランドセル姿もアリ投稿では「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになり