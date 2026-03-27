【ワシントン＝池田慶太、ニューデリー＝青木佐知子】米国のトランプ大統領は２６日、イランとの停戦協議を巡り、イランのエネルギー施設への攻撃中止を１０日間延長し、米東部時間４月６日午後８時（日本時間７日午前９時）までとするとＳＮＳに投稿した。イラン政府から要請があったとし、交渉は「順調に進んでいる」と主張した。記者団には、合意の成否は「イラン次第だ」と語った。トランプ氏は先週末、イランが４８時間以