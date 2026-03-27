「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園−花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）花咲徳栄が初回に一挙６得点のビッグイニングを作った。二回で８点リードを奪ったが、中盤までに９失点で悪夢の大逆転を食らった。智弁学園が昨秋の公式戦で登板機会がなかった田川を先発マウンドに上げてきたが、冷静に対処した。１死から連続四球と安打で１死満塁の好機を作ると、奥野が先制適時打を放った。さらに押し出し四球を選んで田川を降板に