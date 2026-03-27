タレントの小倉優子が26日、自身のアメブロを更新。お笑いコンビ「アルコ＆ピース」の平子祐希とタレントの井上咲楽とともに、食事へ行ったことを報告した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開小倉は「平子祐希さん 井上咲楽ちゃんとご飯へ行きました」と切り出し、「大好きなお二人 本当に楽しかったぁ」と喜びをつづった。「沢山話して、沢山食べて、ず〜っと大笑いしていました笑」と充実した時