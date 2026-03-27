【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝後藤香代】防衛省は２７日、海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」が米国での改修を完了し、長射程の米国製巡航ミサイル「トマホーク」を発射可能になったと発表した。射程１６００キロ・メートル超のトマホークは敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「反撃能力」の柱となる。米カリフォルニア州南部サンディエゴの海軍基地に停泊する同艦上で式典が開かれ、日米の関係者が出席した。海