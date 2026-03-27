タレントの辻希美（38）の長女で、インフルエンサーの希空（18）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。平成ギャルメイクで変貌を遂げた姿が、様々な芸能人に似ていると反響が寄せられている。【映像】希空、“プロ顔負け”の手作りスイーツ希空は、2024年11月、17歳の誕生日に芸能界デビュー。YouTubeチャンネルでは、“プロ顔負け”の腕前で趣味のスイーツを作る様子や、友人とお泊まり会をするなど、日常について発信して