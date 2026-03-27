「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が２点を追う五回の第３打席で冷静に四球を選んで好機を拡大。チームは一気に逆転し、山本由伸投手に勝利投手の権利を呼び込んだ。この回、マンシー＆Ｔ・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁の好機を作り、パヘズの３ランで逆転に成功した。続くロハスが４連打となる安打でつなぎ、無死一塁で打席に入った大谷。初球のフォーシームをフ