俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。最終回の特別企画として、出演者がみんなで話したいことをトークする企画で、スペシャルキャスターを務める歌手で俳優武田鉄矢は「すべての職場に老人を！」と呼びかけた。この呼びかけに、梅沢富美男も満面の笑みで頷き「はいホントそうですよ。伊達に年取ってるわけじゃないんで。下手なその辺のガキより知識あり