独立行政法人国民生活センター「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」によると、リフォーム工事にまつわる相談件数は、2024年で9,820件でした。2023年の11,878件に比べると微減したものの、1日あたり約27件の相談が寄せられるなど、依然として「納得のいかないリフォーム工事」が横行しているようです。では、自分や自分の家族がこうした被害に巻き込まれた場合、どう対処すればよいのでしょうか。弁護士に聞きました。半年ぶ