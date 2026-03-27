もし明日、この世から「スマートフォン」か「小麦や米などの主食用穀物」のどちらかが消えるとしたら？市場価値はどちらもほぼ互角ですが、GDP（国内総生産）で見ると、主食を支える産業はわずか1％程度の“取るに足らない存在”とされています。本記事では、バーツラフ・シュミル氏の著書『世界はいつまで食べていけるのか：人類史から読み解く食料問題』（栗木さつき訳、NHK出版）より一部を抜粋・編集し、人類が生き抜くために