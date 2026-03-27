「床にばら撒いた自分のご飯を食べてください……」【動画】「褒めて？」 カリカリ食べるよアピールそんな“お願い”のようなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、ミニチュア・ダックスフンドの「チャコ」くん（1歳・男の子）です。テーブルの上には、こんがり焼けたホットケーキ。そのすぐそばに身を乗り出し、じっと見つめる姿が収められています。前方をじっと見つめるチャコくんの視線