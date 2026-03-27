「悪顔クラウン」に反響岐阜県山県市のカスタムカーショップ・アレスが、東京オートサロン2026で「ロゼル クラウンセダン コンプリート」を公開しました。セダンを中心にカスタムカー販売やオリジナルパーツ開発を手がける、日本最大級のVIPカー専門店が披露した一台として大きな注目を集め、発表直後からユーザーの間で反響が広がっています。【画像】超カッコいい！ これが“悪顔”のトヨタ最新型「クラウン“セダン”」です