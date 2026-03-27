誰かに勧めたい漫画を書店員をはじめとした漫画好きが選ぶ「マンガ大賞2026」が3月26日に発表となり、児島青がKADOKAWAの「ハルタ」に連載している『本なら売るほど』（KADOKAWA）が77ポイントを獲得して受賞した。2位は清野とおる『「壇蜜」』（講談社）が59ポイントで続いた。3位にはイシコ『邪神の弁当屋さん』（講談社）が58ポイントで入った。 【写真】「マンガ大賞2026」を受賞した『本なら売るほど』児島青が寄せた受賞