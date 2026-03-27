ともに福大大濠OBの泉（左）と岩下（右）【© B.LEAGUE】 3月28日から再開される「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦は、第27節から中断期間なしのノンストップで熾烈な順位争いが繰り広げられる。地区優勝や「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出がかかる上位チームの動向が注目される中、下位チームもクラブの意地と未来をかけた重要な最終盤へ