結婚は本人同士のものとはいえ、避けて通れないのが義実家との関係です。距離感に悩むママは少なくありませんが、今回の投稿は、かなり極端な二択を投げかけました。『義親と完全縁切りか、同居して面倒をみるかなら、どちらがマシ？前者は一生会わず関わらない。後者は一緒に暮らし、毎日顔を合わせて介護もする』現実ではなかなか起こらない設定ですが、だからこそ本音が噴き出しました。結果として、圧倒的だったのは「縁切り