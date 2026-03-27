＜フォード選手権初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞“砂漠地帯”で行われる今週の米国女子ツアーは、第1ラウンドが終了した。日本勢はフルメンバーの15人が出場している。【写真】日本では見られない！ 砂漠のなかにあるコースの景色が斬新「60」を記録したリディア・コ（ニュージーランド）が12アンダーで単独トップ。2位に11アンダーのキム・ヒョージュ（韓国）が続く。3位が9アンダーのネリ