関西の朝の顔となっているカンテレ『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）の金曜新レギュラーにお笑いコンビ・天才ピアニストが決定した。27日に発表された。【番組カット】丼からあふれる海鮮丼に舌鼓を打つ天才ピアニスト2008年から“関西の朝の顔”として、18年間視聴者と共に歩んできた『よ〜いドン！』。新たに加入する天才ピアニストは、元看護師のますみと元理科教師の竹内知咲という異色のバックボーン