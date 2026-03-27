元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）が19日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。始球式について語った。この日の企画は「俺が語りたい以前以後」プロ野球開幕SP。さまざまな事象の以前と以後を扱ってきた人気企画を、今回は野球大好き芸人で行った。オードリー春日俊彰は「爆笑始球式は…オードリー春日以前、以後」との持論をプレゼンし、自身の始球式を再現。さらに、始球式未経験のたくろうに