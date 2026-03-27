モデル中林美和（47）が27日、インスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えた次女、NiziUのRIMA（リマ）への祝福メッセージをつづった。中林は、RIMAの誕生日を祝ったケーキの写真をアップ。「いつも全力で一生懸命。その言葉通りに、14歳で家を出てずっと走り続けてるあなたを心から誇りに思う」と愛娘への思いをつづった。続けて「時々無理をしたとしても、時々休憩もしてね」とメッセージを送り、「たくさんの優しさと大きな愛を