寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が3月27日に放送。金曜コメンテーターで郵便学者の内藤陽介氏と、引っ越し代金について意見を交わした。 寺島アナ「春の異動シーズンを迎え、引っ越し価格が高騰しているといいます。慢性的なドライバー不足に物価高が重なるなかで繁忙期入りし