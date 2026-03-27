阪神で活躍している注目選手 阪神タイガースには、実力と個性をあわせ持つ選手がそろっている。 ここでは、注目したい選手を紹介。 村上頌樹 村上頌樹は、先発ローテーションの柱として期待される右腕だ。 制球力に優れ、四球が少ない投球が特長。 緩急を使い分ける冷静なマウンドさばきで打者を翻弄する。 大崩れしにくい安定感があり、試合をしっかり作る力がある。 優勝争いを続けるためには、先発陣