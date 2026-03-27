オリックスで活躍している注目選手 オリックスは近年、若手の台頭と主力の安定感がかみ合い、常に優勝争いに絡むチームへと成長している。 投手力を軸にしながら、勝負強い打者が試合を決める構図が特徴。 ここでは、中心戦力として期待されている注目選手を紹介。 初めて観戦する方も、ここを押さえておくと試合がより面白く感じられるはず。 宮城大弥（投手） 宮城大弥は、オリックス投手陣の柱といえる左腕だ。 高