高松宮記念の攻略POINT 【年齢】積極的に買えるのは５・６歳馬！４歳の連勝馬はここで止まる!? 年齢別では、４歳馬［２・３・１・33］、５歳馬［４・４・２・41］、６歳馬［３・３・５・32］、７歳馬［１・０・１・24］、８歳以上［０・０・１・20］。 買いは５歳馬ということになる。 注意したいのが４歳馬で、単勝回収率42％、複勝回収率33％という低い数字。 これは明らかに過剰人気で年明け４歳の勢いで注目を集めやすい