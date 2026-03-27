楽天で活躍している注目選手 楽天の試合をより楽しむためには、中心選手の特徴を知っておくことが大切だ。 打線をけん引する主軸、試合を作るエース、勢いのある若手など、それぞれの役割がある。 ここでは2026年シーズン時点で注目度が高く、チームの軸として期待されている選手を紹介。 浅村栄斗 浅村栄斗は、楽天打線の中心を担うベテラン内野手だ。 長打力と勝負強さを兼ね備え、クリーンアップ