ＮＹ金時間外上昇も上値は重いトランプ「TACO」効果薄く 東京時間10:34現在 ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4428.30（+19.30+0.44%） NY金は時間外で上昇も上値は重い。トランプ「TACOトレード」の効果は薄い。 トランプ米大統領はイラン側の要請を受け、イランのエネルギー施設への攻撃停止延長を発表した。ただ、イラン側は延長を求めていない、米に要請していないと