東京金下落、NY金の下げに追随 東京時間10:34現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝23203.00（-208.00-0.89%） 東京金は下落、前日のNY金の下げに追随。トランプ氏は停戦に前向きな姿勢を示しているものの、イラン側は対話を拒否し続けている。ただ、トランプ「TACO」トレードでNY金は時間外で上昇。トランプ米大統領はイランのエネルギー施設への攻撃停止の延長を発表した。