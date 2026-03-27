米株価指数先物米イラン報道錯綜トランプ「TACO」効果薄い 東京時間10:37現在 ダウ平均先物JUN 26月限46388.00（+158.00+0.34%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6546.25（+21.25+0.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23858.25（+64.00+0.27%） 米株先物は上昇も買い一巡後は上げを縮小している。 トランプがイランのエネルギー施設への攻撃停止延長を発表した一方で、イラン側は延長を求めていない