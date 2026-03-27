Astell&Kernの小型DACアンプ「AK HC4」 アユートは、Astell&Kernの小型DACアンプ「AK HC4」を、iPhone AirとiPhone 17シリーズ(17e/17/17 Pro/17 Pro Max)に対応させる有償アップデートの申込み受付を27日から実施する。費用は4,950円(代引手数料込)。決済方法は代金引換のみ。ユーザーからサポートセンターまでの発送料はユーザー負担。サポートセンタ&#