◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸―山梨学院（２７日・甲子園）準々決勝では、専大松戸（千葉）が甲子園で初の４強入りをかけて山梨学院と対戦する。２回戦（２６日）では九州国際大付（福岡）を８―３で撃破した。相手は昨秋の神宮大会王者で優勝候補と目されていた。それでも勝利を信じて、一塁側アルプスに陣取った専大松戸の応援団は声援を送った。控え部員らが、元気よく応援する最前列。そこには、周囲と比べる