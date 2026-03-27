◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２７日、栗東トレセン今回がラストランのナムラクレア（牝７歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１３番に決まった。長谷川調教師は「もうちょっと内がいいかなというのはありましたが、並びを見ると競馬がしやすい印象ですね」と歓迎した。この日は坂路を２本駆け上がる余念のない調整。２６日に事前発表された調教後の馬体重