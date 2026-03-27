お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２７日、東京・有明に開業した「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ（ＴＤＰ）」のオープニングセレモニーに出席した。高嶋ちさ子と共にオープニングアンバサダーを務める２人。伊達みきおは「完成しましたねー！全貌はあまり見ていないけどきれいな建物」と笑顔。「ＴＤＰとＮＰＢ（日本野球機構）が同時開幕」と野球ファンならではの独特ＰＲで笑わせた。特に劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲ