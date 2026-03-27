２６日、雲と霧に包まれた重慶市武隆区。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶3月27日】中国重慶市武隆区でこのほど、雨上がりの市街地周辺に朝霧が発生し、雲と霧に包まれた幻想的な景観が広がった。２６日、雲と霧に包まれた重慶市武隆区。（重慶＝新華社記者／陳誠）２６日、雲と霧に包まれた重慶市武隆区。（重慶＝新華社記者／陳誠）２６日、雲と霧に包まれた重慶市武隆区。（重慶＝新華社記者／陳誠）２６日、雲と霧に