◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）昨年のスプリンターズＳ２着のジューンブレア（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父アメリカンファラオ）は、大外８枠１８番に決まった。武英調教師は「自力で行くようなら内がいいけど、逃げ宣言している馬もいるし、逃げるか分からない馬もいるし、相手の出方を見るには一番いい枠」と前向きにとらえた。阪神Ｃ（１１着）から３か月ぶりの実戦。指揮官は「ダク