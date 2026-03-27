小腹がすいた時の味方 お家にお菓子のストックがない、そんなときに簡単に作れるレシピを知っていると安心ですね。小腹がすいたなというときにも、わざわざ買い物にいかなくてもサッと作れるおやつレシピをご紹介します。材料は2つで工程も少ないので楽にできちゃいます。急な来客にも活躍しそうです。 2つの材料で簡単にできる 2つの材料だけで作れるのがポイントです。ホットケーキミックスやグラノーラなど、家にストックし