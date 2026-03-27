大会序盤からスカウトの視線を集める好素材が次々と登場している第98回選抜高校野球。その中で、横浜のエース・織田翔希（3年）と並び強いインパクトを残したのが山梨学院の菰田陽生（3年）だ。194cm、101kgという高校生離れした体格を誇り、早くから大器と評されてきた逸材である。【西尾典文／野球ライター】【写真】スカウト大注目の山梨学院3年・菰田陽生選手の姿高校生ナンバーワンの長打力初めての甲子園となった昨年春