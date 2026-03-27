視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 永見大吾探偵が調査した『永見のミステリー集』は、１年半ぶりとなる第２弾。冷凍肉まんを温めようとすると、何故か電子レンジの中で回転する『高速回転する肉