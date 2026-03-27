イランのスポーツ・青年省が、同国のスポーツチームが敵対国へ渡航することを禁じたと複数の海外メディアが26日に報じた。イラン国営テレビの報道を引用。期間は「通知があるまで」としているという。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が緊迫している中、アジア・サッカー連盟（AFC）は24日にアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）西地区の決勝トーナメント1回戦をホーム＆アウェー制から一発勝負に変更し