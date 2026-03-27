東京都港区の在日中国大使館の敷地内に入ったとして、建造物侵入容疑で陸上自衛隊の3等陸尉村田晃大容疑者（23）が逮捕された事件に関し、小泉進次郎防衛相は27日の閣議後記者会見で「法と規律を順守すべき自衛官が逮捕されたことは誠に遺憾だ。捜査に全面的に協力しており、事実関係が明らかになり次第、厳正に対処する」と述べた。防衛省によると、村田容疑者は宮崎県のえびの駐屯地所属。同省は「勤務態度や言動は特段問題