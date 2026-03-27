◇MLB ドジャース-ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャース打線が5回に奮起。4回まではわずか1安打に抑えられていましたが、この回に一挙4得点で逆転しました。ダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨んでいるドジャース。「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手は第1打席でヒットを放ちます。しかし以降は対する相手先発ザック・ギャレン投手の前に快音ならず。ドジャース打線は4回までわずか1安打