お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、26日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。クリエーター芸人をランク分けし、自身の立場を嘆いた。この日は「東野×西野×品川矢印トーク」と題し、東野幸治、西野、品川庄司品川祐が本心を打ち明け合うトーク企画を放送した。西野は東野に対し「同じクリエーターでも『尊敬されるバカリズム派』と『イジられる西野・品川派』に分けてるのが東野さん」