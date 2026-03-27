前節、愛媛オレンジバイキングスが「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025‐26」進出を決め、残る枠はあと4つとなった。神戸ストークスの西地区優勝マジック1で迎える「りそなグループ B.LEAGUE 2025‐26 SEASON」B2リーグ戦の第27節も、3クラブにプレーオフ進出確定の可能性があり、順位争いも熱を帯びる。 しかしながら、プレーオフ圏外のクラブにとっても、プライドをかけて残り試合を