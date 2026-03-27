3月26日（現地時間25日、日付は以下同）に敵地ターゲット・センターで行われたミネソタ・ティンバーウルブズ戦。ヒューストン・ロケッツは延長へ持ち込み、残り3分1秒で13点差をつけるも、そこからウルブズに15連続得点を許し、108－110で痛恨の逆転負けを喫した。 翌27日を終えて、ロケッツは43勝29敗でウェスタン・カンファレンス6位。5位にいるウルブズ（45勝28敗）とのゲーム差が1