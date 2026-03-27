ロート製薬はしっかり。２６日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．６６％）、または３０億円。期間は３月２７日～１２月３１日。 出所：MINKABU PRESS